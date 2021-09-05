Водитель BMW X5 превысил скорость, пошел на обгон и столкнулся с Nissan Primera.

В Одесской области пьяный водитель устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает Думская.

Об инциденте в Великомихайловском районе, который произошел вечером 4 сентября, стало известно сегодня.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, водитель BMW X5 превысил скорость, пошел на обгон и столкнулся с Nissan Primera. Машины получили незначительные повреждения.

После инцидента между водителями возник конфликт, в ходе которого водитель BMW несколько раз выстрелил в оппонента из травмата.

Пострадавшего мужчину с непроникающим ранением живота доставили в больницу.

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Автор: Денис Прядко