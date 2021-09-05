Пострадавшая в результате ДТП в Запорожье скончалась в больнице.

Маленькая девочка, которую вместе с родителями в Запорожье на острове Хортица сбил пьяный мужчина на иномарки, не выжила.

Девочка скончалась в Запорожской областной клинической детской больнице, сообщает suspilne.media со ссылкой на слова спикера Главного управления Нацполиции в Запорожской области Елены Лебединской.

После смерти потерпевшей будет переквалифицировано уголовное производство, начатое в отношении водителя.

Сначала после ДТП начали производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Читайте такжеВ Запорожье 11-летние мальчики гоняли на квадроциклах и угодили в ДТП: родителей рядом не было (видео)После переквалификации производства мужчине будет грозить наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение") – до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Хортице пьяный мужчина, 1972 года рождения, на авто "Honda Accord" 29 августа превысил скорость и сбил супругов, которые шли вместе с 5-летней дочкой. Пострадавшие получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

Пострадавший мужчина, 1986 рождения, а его супруга – 1993 г. р.

Автор: Екатерина Присяжнюк