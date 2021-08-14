Современные гаджеты они перевозили в чемодане и ручной клади.

Двое украинцев пытались ввезти в Киев партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max на миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max", - говорится в сообщении.

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Современные гаджеты пассажиры рейса из г. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения было 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых достигает миллиона гривен.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса.

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Автор: Светлана Закелова