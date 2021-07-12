26-летний подозреваемый незаконно получил посылку из Волынской области стоимостью 750 тыс. грн.

В пригороде Одессы мошенник из Житомирской области получил чужую посылку стоимостью 750 тыс. грн.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленника задержали возле почтового отделения на территории Авангардівської территориальной общины.

Отмечается, что 26-летний подозреваемый незаконно получил посылку из Волынской области стоимостью 750 тыс. грн.

"Мужчина, зная, что на почту прибыла компьютерная техника, и кому именно она принадлежит, пришел за ней под видом адресата с поддельным паспортом. Чужое имущество и фальшивый документ у него полицейские изъяли», - проинформировали в главке.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Вопрос о привлечении фигуранта к ответственности за подделку паспорта будет решаться после проведения экспертизы, на которую направлен документ.

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Автор: Лариса Козовая