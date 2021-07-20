Драка стала кульминацией унизительного обращения к украинке - до этого полька ее долгое время оскорбляла.

В Польше, где ранее в этом году погиб украинский работник, задержали женщину, которая оскорбляла и побила украинку, работавшую кассиром в супермаркете.

Об этом сообщает naszemiasto.

Следователи выяснили, что унизительное обращение украинка терпела с февраля и почти до мая этого года.

Все это время 26-летняя полька регулярно приходила в магазин в городе Щецин, где работала украинка, и оскорбляла ее из-за украинского происхождения.

Читайте такжеУкраинцам в Польше обещают до $5 тысяч в месяц: список наиболее востребованных специальностейКроме того, как утверждают в окружной прокуратуре Щецина, 26 апреля украинка отказалась продавать своей обидчице алкоголь, что спровоцировало скандал - полька набросилась на нее и стала бить руками и ногами.

В результате потерпевшая следующие семь дней провела в больнице.

Подозреваемая частично созналась в совершении преступления, после чего была арестована. Сейчас ей грозит от 6 месяцев до 5 лет лишения свободы за совершение преступления на почве расизма.

Напомним, ранее в этом месяце в Польше нашли тело 36-летней гражданки Украины - женщина утонула, купаясь в реке Равка.

Всего по данным украинского посла в Польше Андрея Дещицы в этой стране насчитывается около 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Станислав Кожемякин