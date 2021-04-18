Гражданин Украины исчез из дома 15 апреля после полуночи. Его тело обнаружили в лесном массиве.

В Польше полицейские нашли мертвым 41-летнего украинского заробитчанина.

Тело украинца нашли 16 апреля в лесном массиве недалеко от села Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве, где он и проживал, сообщает 24 канал со ссылкой на TV Republika.

Гражданин Украины исчез из дома 15 апреля после полуночи. В результате поисковых действия, организованных правоохранителями и спасателями, в тот же день была найдена обувь мужчины.

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На следующий день, 16 апреля, тело украинца обнаружили в лесном массиве. По данным местных СМИ, его нашли в 500 метрах от места жительства.

Предварительно, польская прокуратура исключает участие третьих лиц в смерти украинца. Сейчас идет следствие, полиция устанавливает причины трагедии.

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Автор: Александр Топчий