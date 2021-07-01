По факту смерти женщины начали следствие.

В Польше в реке Равка нашли тело 36-летней гражданки Украины, которая пропала 27 июня.

Об этом сообщает Dziennik.pl.

Отмечается, что тело украинки нашли в районе населенного пункта Кужешина вблизи города Рава Мазовецкая.

Об исчезновении украинки во вторник, 29 июня, сообщил ее работодатель. По его информации, женщина два дня не появлялась на работе. Он также сообщил, что в воскресенье после обеда она ушла на реку Равка и уже не вернулась домой.

Читайте такжеВ Турции автобус с украинцами попал в ДТП: пострадали пять туристов (фото)Полиция и спасатели организовали поиски пропавшей гражданки с помощью полицейского вертолета. Во время поисков обнаружили тело женщины в воде, его доставили на экспертизу.

По факту происшествия местная прокуратура начала следствие, которое должно установить окончательные причины смерти украинки.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц