Среди вещей у женщины в рюкзаке нашли снайперский прицел, охотничьи ножи и наручники.

На границе с Россией в пункте пропуска "Меловое" на Луганщине украинские пограничники остановили для проверки автомобиль, который ехал в Россию. В салоне был водитель и пассажирка с российским паспортом.

Пограничники осмотрели автомобиль и обнаружили среди багажа рюкзак с опасными предметами.

Как сообщили на сайте МВД, женщина пыталась вывезти в Россию рюкзак, в котором нашли универсальный ночной снайперский прицел, бикфордов шнур (используют как запал для взрывчатки), три охотничьи ножа, металлические наручники и кобуру к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 миллиметра.

Россиянка пыталась объяснить это тем, что "рюкзак принадлежит сыну", и о его содержимом она не знала, а просто "забирала все вещи, которые имела".

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В результате опасные предметы изъяли. Инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Диапазон наказаний за такое в Украине широк: от штрафа до лишения свободы до 3 лет.

Напомним, на днях на КПВВ "Каланчак" пограничники задержали "ополченца Крыма" с многочисленными медалями от оккупантов. По данным ГПСУ, мужчина 1957 года рождения направлялся из временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Во время осмотра его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили "завизированные" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в течение 2014-2018 годов. Кроме того, мужчина имел удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Ситуация на границах Украины: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко