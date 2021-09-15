Украинские пограничники первыми обнаружили поврежденный знак на территории Беларуси и сообщили об этом белорусским коллегам.

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали обстрел пограничного знака Беларуси с украинской территории.

Как сообщил в комментарии УНИАН представитель ГНСУ Андрей Демченко, поврежденный пограничный знак на границе с Республикой Беларусь обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда.

"Об этой ситуации сразу было сообщено пограничников соседней страны и сотрудников Национальной полиции Украины. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья", - отметил Демченко.

По его словам, "местность на том направлении, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено".

Читайте такжеНа границе с Беларусью нашли схрон с боеприпасами (фото, видео)"Однако знак расположен рядом канала, проходящего вдоль канала и соединяет озера этой местности, потому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему лодкой", - добавил спикер.

Кроме того, в ходе проверки на местности использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружено.

"С белорусской стороной проведена погранично-представительную встречу. В ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается", - отметил Демченко.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси заявили об обстреле пограничного знака "Сваринь" на участке Пинского пограничного отряда с территории Украины.

Автор: Виталий Саенко