У мужчины нашли медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в течение 2014-2018 годов.

На КПВВ"Каланчак" пограничники задержали "ополченца Крыма" с многочисленными медалями от оккупантов.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, гражданина Украины задержали вчера.

По данным ГПСУ, мужчина 1957 года рождения направлялся из временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

Во время осмотра его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили "завизированные" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в течение 2014-2018 годов.

Читайте такжеВ Херсонской области схватили боевика, помогавшего РФ захватить КрымКроме того, мужчина имел удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

"В ходе проверки пограничники выяснили, что гражданин принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ТОТУ АР Крым, беспорядках и нападениях с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций", - рассказали в ГПСУ.

О факте выявления признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", пограничники сообщили правоохранителям и передали задержанного им.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ отработали применение системы "Ураган" на границе с оккупированным Крымом.

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Автор: Антонина Доломанжи