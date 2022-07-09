Указанная информация позволяла идентифицировать украинских защитников на местности.

Правоохранители задержали жителя Краматорска, который через мессенджер сообщал врагу о расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает в Facebook Офис генерального прокурора, задержанному сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, с мая по июль 2022 года гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных Сил в отдельных районах Донецкой области. "При этом указанная информация позволяла идентификацию украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины",- отмечают в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Одесчине нейтрализовали сеть интернет-агентов РФ и задержали сообщницу оккупантов. Женщина фотографировала военных и инфраструктуру города. Во время обысков на местах проживания злоумышленников обнаружено компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами подрывной деятельности. Проводятся следственные мероприятия.

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