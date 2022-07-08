Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса.

Деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в различных структурах. В частности, в Вооруженные Силы Украины мобилизованы 700 000 человек.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на конференции, пишет Forbes.

"Мобилизованные в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция - до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сказал Резников.

Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса.

Кроме того, частные предприятия могут занять ниши баз по восстановлению вооружения НАТО, которое завозится в Украину. В частности изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюля, гильзы и тому подобное.

Ранее Резников заявил, что Минобороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с российскими оккупантами. Ранее Минобороны заявило, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько нужно для доукомлектования всех подразделений, которые защищают государство от агрессии РФ.

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