Женщина фотографировала военных и инфраструктуру города.

В Одесской области нейтрализовали сеть российских интернет-агентов.

Об этом сообщили журналистам в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что сотрудники СБУ нейтрализовали сеть российских интернет-агентов, в состав которой входило 5 человек. Они разгоняли через социальные сети деструктивные сообщения, в которых отрицали военные преступления захватчиков.

Во время обысков на местах проживания злоумышленников обнаружено компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами подрывной деятельности. Проводятся следственные мероприятия.

Кроме этого, в Одессе задержали предполагаемую сообщницу оккупантов, которая фотографировала военных и инфраструктуру города. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко, вчера в Приморском районе Одессы подозреваемая снимала, как работают военнослужащие.

Кроме того, фотогалерея в телефоне предполагаемой сообщницы оккупантов содержала снимки инфраструктуры города. На вопросы полицейских женщина не дала никакого ответа. Ее передали представителям соответствующих ведомств.

Ранее УНИАН уже сообщал, что помощник украинского нардепа работал на ФСБ, но кара его настигла.

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