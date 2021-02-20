Что стало причиной исчезновения парня и при каких обстоятельствах Александр Нетес нашелся, не сообщается.

В Днепре нашелся парень, который уехал на BlaBlaCar и исчез на 2 дня.

Об этом 20 февраля передали в Волонтерской группе "Поиск пропавших детей" на Facebook-странице.

После исчезновения Александра Нетеса утром в четверг, 18 февраля, неравнодушные украинцы активно распространяли в интернете его приметы. Днем 20-го в сети волонтеры сообщили, что молодой человек уже находится дома.

"Найден! Мужчина дома, спасибо за репост!" - говорится в публикации.

При этом, что стало причиной исчезновения парня и при каких обстоятельствах Александр нашелся, не сообщается.

Читайте такжеНашли замерзшим в заснеженном поле: в Житомирской области умер 17-летний юноша

Исчезновение Александра Нетеса: предыстория

По словам близких пропавшего, рано утром тот сел в машину, которую заказал через приложение BlaBlacar. Водитель позвонил парню за полчаса до поездки. Машина ожидала Александра возле торгового центра «Наша Правда», и в 5:47 он уехал. Время смогли зафиксировать благодаря переписке с девушкой пропавшего. В 6:25 диалог в мессенджере оборвался. Родные утверждали, что перед поездкой парень полностью зарядил телефон. При этом связаться с ним оказалось невозможным.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН