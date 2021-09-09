Ребенок – в областной больнице.

В Одесской области подросток на мопеде тяжело травмировал 7-летнюю девочку.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером 7 сентября в городе Килии.

"15-летний подросток на мопеде Honda сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она в тяжелом состоянии в больнице", - сообщили в главке.

По словам водителя, он не заметил пешехода и не успел затормозить.

Читайте такжеПод Киевом легковушка столкнулась с грузовиком, за рулем мог сидеть пьяный полицейский - соцсеть (видео)Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дальнейшей подследственности уголовного производства.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП произошло в центре Килии. Когда местная жительница, ученица 3-го класса Екатерина Борщ переходила дорогу, ее сбил мопед. Она упала и сильно ударилась головой, после чего впала в кому. Ее доставили в местную больницу, а потом перевезли в Одесскую областную клиническую больницу. Сейчас ребенок вышел из комы.

Ранее в городе Балта Одесской области 14-летний подросток за рулем мотоцикла врезался в автомобиль и получил тяжелые травмы. А на Ривненщине подросток за рулем легковушки сбил 16-летнего велосипедиста.

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Автор: Лариса Козовая