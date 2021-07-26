Медики пытаются спасти жизнь пострадавшего.

В городе Балта Одесской области 14-летний подросток за рулем мотоцикла получил тяжелые травмы, столкнувшись с автомобилем.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вчера во второй половине дня на улице Азовской.

"Поворачивая влево, 44-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не предоставил преимущество мотоциклисту, который двигался по главной дороге. В результате столкновения транспортных средств 14-летний водитель Forte Ft 125 получил травмы головы, политравму, ушибы и ссадины. Состояние тяжелое, он находится в реанимации", - сказано в сообщении.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что водитель автомобиля был трезв. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадку.

Отмечается, что подросток не достиг возраста, с которого разрешено управление таким двухколесным транспортным средством, и был без мотошлема.

Также в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям родителей, которые позволили сыну пользоваться мотоциклом.

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Автор: Лариса Козовая