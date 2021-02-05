На Ривненщине 17-летний водитель смертельно травмировал несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места ДТП.
Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, авария произошла 4 февраля около 19:00 вблизи села Каменка бывшего Березновского района.
Полицейские выяснили, что водитель легкового автомобиля наехал на 16-летнего местного жителя и скрылся с места аварии.
"Несовершеннолетнего доставили в местную больницу. Однако, несмотря на принятые реанимационные меры жизнь ребенку спасти не удалось: ориентировочно через два часа от полученных травм парень скончался, не приходя в сознание", - рассказали правоохранители.
Читайте такжеВ Черниговской области водитель сбил насмерть беременную велосипедистку и скрылся с места аварии (фото)Впоследствии полицейские выяснили, что за рулем был парень, на год старше погибшего - 17-летний житель села Поляны.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, несовершеннолетний, покинувший место дтп, в присутствии адвоката дает показания следователю. Полиция изъяла автомобиль Volkswagen Vento. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении несовершеннолетнему о подозрении в совершении преступления.
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