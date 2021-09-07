Злоумышленнику 17 лет. Парень "отличился" в начале августа.

В Донецкой области подростка будут судить за надругательство над государственным флагом Украины.

Перед судом предстанет 17-летний житель Мариуполя, сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 7 августа подросток в кустах неподалеку общеобразовательной школы нашел флаг и поджег его.

"Указанные противоправные действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей", – говорится в сообщении.

Было начато производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса (Надругательство над государственными символами). Обвинительный акт направили в суд.

В июле в Волынской области произошел похожий инцидент – пьяный 19-летний парень на железнодорожной станции повредил флагшток, разорвал флаг Украины и потоптался по нему.

Напомним, в Украине за публичное надругательство над государственным флагом Украины, гербом или гимном грозит штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (составляет 17 гривень), арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

В нашей стране уголовная ответственность грозит лицам, которым в момент совершения преступления исполнилось 16 лет.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк