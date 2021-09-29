После ранения женщина еще оставалась в сознании и, вероятно, ее можно было спасти.

В городе Никополь Днепропетровской области парень убил свою возлюбленную: мужчина ударил женщину ножом и отправил спать.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, 26 сентября около 22:00 38-летняя женщина со своим 35-летним сожителем пили спиртные напитки. В какой-то момент у них разгорелась ссора, мужчина схватил нож со стола и сзади пырнул им свою возлюбленную в область левой почки.

После этого он не стал вызывать "скорую", но сам обработал рану. Женщина еще оставалась в сознании.

Затем оба легли спать в разных комнатах. Утром мужчина увидел, что сожительница мертва, и тогда вызвал полицию. Правоохранители изъяли нож, а парня задержали.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 121. Теперь задержанный может отправиться за решетку на 7-10 лет.

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Автор: Катерина Комолова