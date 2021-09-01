Предполагаемый убийца после совершения преступления повесился.

Стали известны новые подробности о 20-летней девушке, которую жестоко убил ее 31-летний бывший возлюбленный, после чего сам повесился. Трагедия произошла 25 августа в Виннице.

Как пишет "Обозреватель", погибшая Ирина Кузнецова училась на факультете иностранных языков в университете Винницы. Ее похоронили в родном городке Томашполь.

Одна из одноклассниц Ирины вспоминает, что она была скромной и тихой, в то же время умела постоять за себя.

"Да и мама не давала обидеть единственную дочь, которую она воспитывала одна. Ира хорошо училась по всем предметам, шла на медаль. Только не помню, получила она ее или нет", - говорит она.

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Роман с будущим убийцей у девушки начался после того, как она переехала в Винницу. Виталий был намного старше ее, имел один брак и ребенка, работал в магазине. Их отношения длились три года: жили вместе, навещали родителей в селе. Впрочем, помехой становилась ревность мужчины.

"Говорят, что он увидел ее с другим, поэтому приревновал, и такое случилось. Другие говорят, что они уже разошлись, когда он встретил ее с другим парнем. Сейчас уже трудно сказать, что правда", - рассказывает знакомая девушки.

В полиции говорят, что в день убийства соседи заметили мужчину, который стучал в дверь квартиры, где жила Ирина. Так удалось вычислить злоумышленника. Правоохранители приехали к дому родителей Виталия и там обнаружили его повешенным во дворе на турнике. Рядом была записка с извинениями и словами о том, что без Ирины он не сможет жить.

Родители мужчины не верят, что он мог так жестоко убить девушку. Говорят - был не агрессивным. По другой версии, которая рассказала знакомая погибшей, Виталий бил бывшую жену и иногда проявлял агрессию к другим. Он также якобы не платил алименты на ребенка, однако всегда был под защитой собственной матери.

Как сообщал УНИАН, на теле убитой девушки было более 30 ножевых ранений. Тело девушки обнаружила хозяйка квартиры. Полицейские нашли улики и в течение часа смогли установить личность подозреваемого. Позже предполагаемый убийца был найден повешенным у него дома в Жмеринском районе.

Автор: Юрий Годован