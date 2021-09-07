В России молодая учительница напала с ножом на подростка и попыталась его убить после того, как он порвал с ней отношения.
Об этом сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел в республике Татарстан, когда 17-летний ученик колледжа приехал вместе со своей 20-летней девушкой в гости к отцу в село из города Набережные Челны.
Через некоторое время между парой случился конфликт - прибежав на крики, отец пострадавшего обнаружил своего сына лежащим в собственной крови на полу.
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Медики, которых вызвал отец порезанного россиянина, сумели спасти его девушку - сейчас они оба находятся в больнице. У подростка множество ножевых ударов в грудь, которые ему нанесла его девушка после того, как он разорвал с ней отношения.
В отношении злоумышленницы, которая, как оказалось, работает педагогом в школе, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
Напомним, ранее в этом году в РФ школьник напал с ножом на учительницу физики, которая, как он считал, занижала ему оценки. При этом при задержании он не смог объяснить причину своего поступка.