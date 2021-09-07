20-летняя россиянка очень остро восприняла разрыв отношений с 17-летним возлюбленным.

В России молодая учительница напала с ножом на подростка и попыталась его убить после того, как он порвал с ней отношения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в республике Татарстан, когда 17-летний ученик колледжа приехал вместе со своей 20-летней девушкой в гости к отцу в село из города Набережные Челны.

Через некоторое время между парой случился конфликт - прибежав на крики, отец пострадавшего обнаружил своего сына лежащим в собственной крови на полу.

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Медики, которых вызвал отец порезанного россиянина, сумели спасти его девушку - сейчас они оба находятся в больнице. У подростка множество ножевых ударов в грудь, которые ему нанесла его девушка после того, как он разорвал с ней отношения.

В отношении злоумышленницы, которая, как оказалось, работает педагогом в школе, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Напомним, ранее в этом году в РФ школьник напал с ножом на учительницу физики, которая, как он считал, занижала ему оценки. При этом при задержании он не смог объяснить причину своего поступка.

Автор: Станислав Кожемякин