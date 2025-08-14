Теперь генпрокурор лично будет представлять сторону обвинения по этому делу.

Шевченковский районный суд Киева продлил на 60 дней срок действия меры пресечения для бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, который обвиняется в убийстве 16-летнего подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера. Как передает корреспондент УНИАН, текущий срок содержания под стражей истекал 16 августа.

Так, суд удовлетворил ходатайство Генерального прокурора Руслана Кравченко, который лично представляет сторону обвинения, о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога еще на 60 суток - до 11 октября 2025 года.

При этом, адвокат обвиняемого Роман Щетницкий просил определить альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста.

Видео дня

Заседание суда сегодня началось с того, что защитники обвиняемого Богдан Кушнир и Дмитрий Земницкий не явились на заседание. Адвокаты уже в шестой раз не явились на заседание. Кроме того, в суд поступило ходатайство от адвоката Кушнира о выходе из уголовного дела из-за "большой нагрузки" в работе.

В связи с этим суд решил привлечь к защите обвиняемого Косова нового бесплатного адвоката. Им стал Роман Щетницкий.

Во время судебного перерыва состоялось общение обвиняемого Косова с матерью убитого подростка, Ириной Матерухиной в присутствии прессы.

Косов не признал своей вины в совершении убийства. Обвиняемый заявил, что всякие доказательства в суде должны быть "аргументированы и доказаны", и что этого якобы не происходило. Ирина Матерухина сказала Косову в глаза, что тот сядет пожизненно за убийство ее ребенка.

"Ему было шестнадцать и у него не было такой силы как у тебя. Это с какой силой ты его бросил? Скажи мне, пожалуйста! Ты его бросил в стекло и можешь ничего не говорить... Я тебе обещаю, ты будешь до последнего своего дня сидеть за решеткой", - сказала мать убитого подростка.

Убийство подростка на фуникулере

Как сообщал УНИАН, вечером 7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера возник конфликт между взрослым мужчиной и компанией подростков. Мужчина толкнул одного из ребят, в результате чего тот головой разбил оконное стекло и получил резаные раны шеи. Парень умер до приезда врачей.

Как выяснилось позже, мужчиной, который толкнул подростка, был работник Управления государственной охраны. По данным правоохранителей, в тот вечер мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и беспричинно начал приставать к подросткам. Следствие обвиняет его в умышленном убийстве.

Вас также могут заинтересовать новости: