По информации ГБР, юноша погиб из-за действий мужчины, который служит водителем в правоохранительном органе.

Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. В результате инцидента погиб несовершеннолетний юноша. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В частности, отмечается, что 7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним.

"После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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В ГБР проинформировали, что задержанный правоохранитель уже отстранен от выполнения своих обязанностей.

"Сейчас проводится весь комплекс оперативно-следственных действий, решается вопрос объявления о подозрении задержанному правоохранителю по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ)", - заявили в бюро.

Другие убийства в Украине

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранитель, который был за рулем своей машины, убил пенсионерку. Правоохранитель, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, совершил наезд на женщину. Вместе с мужчиной в салоне была его жена, которая также является сотрудником полиции. 81-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась.

Также в августе прошлого года в Днепре полицейский застрелил водителя, который после остановки автомобиля вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Мужчина отказался выйти из автомобиля, затем напал на патрульного и его напарницу. В патрульной полиции подтвердили, что полицейский смертельно ранил мужчину.

Руководством Нацполиции было назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. На время расследования их отстранили от исполнения обязанностей. Патрульный не признал себя виновным.

Прокуратура требовала избрать меру пресечения задержанному патрульному - 60 суток ареста без права внесения залога. Полицейского, который убил мужчину, взяли под круглосуточный домашний арест.

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