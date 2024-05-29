Сотрудник Управления государственной охраны подозревается в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений.

Дело об убийстве подростка на киевском фуникулере передано в суд. Подозреваемый находится под стражей.

"Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины по факту совершения умышленного убийства по хулиганским мотивам (п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины)", - сообщают Офис генерального прокурора в Telegram.

Этому предшествовало то, что работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве, после чего сторона защиты имела время на ознакомление с материалами дела.

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Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Убийство подростка в фуникулере Киева - главные новости

7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между 30-летним работником Управления государственной охраны (УГО) и группой подростков. В частности, после выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

9 апреля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции киевского фуникулера - содержание под стражей без права на залог до 5 июня. По словам свидетелей инцидента, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

10 апреля в Киеве похоронили 16-летнего Максима Матерухина, который трагически погиб на фуникулере 7 апреля.

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