Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

В убийстве подростка на станции киевского фуникулера обвиняют военнослужащего Управления государственной охраны Украины.

По данным следствия, вчера вечером на верхней станции у него возник конфликт с компанией молодых людей. Мужчина толкнул одного из подростков, после чего тот головой разбил оконное стекло и получил резаные раны шеи. Парень умер до приезда врачей.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Военного задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Убийство подростка в Киеве: что известно

Напомним, вчера вечером в сети сообщили о конфликте между мужчинами, который произошел на станции столичного фуникулера. На опубликованных фото и видео можно было увидеть много крови.

Впоследствии стало известно о гибели подростка. В Государственном бюро расследований рассказали, что в тот вечер парень получил смертельный порез шеи, его толкнул мужчина, работающий водителем в правоохранительном органе.

В ГБР добавили, что мужчину отстранили от выполнения служебных обязанностей. Продолжается расследование.

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