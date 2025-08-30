Сейчас поиск преступника продолжается.

На текущем этапе расследования по делу об убийстве нардепа Андрея Парубия правоохранители не исключают российский след. Об этом на брифинге во Львове сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

При этом он уточнил, что у следствия пока нет сведений, которые бы указывали на связь между сегодняшним убийством Андрея Парубия и убийством Ирины Фарион более года назад.

Руководитель Львовского областного управления Нацполиции Александр Шляховский в свою очередь рассказал, что о стрельбе, жертвой которой стал нардеп, правоохранителям сообщили в 11:37. Наряды полиции, прибывшие на вызов, установили, что неизвестный совершил около 8 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. От полученных ранений Андрей Парубий скончался на месте.

На момент проведения брифинга правоохранители не успели установить личность стрелка. Также точно не установлено, какое именно оружие использовал убийца.

"Безотлагательно была введена специальная полицейская операция с целью установления места нахождения преступника и предотвращения его побега от полиции. Для этого начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника, установление и опрос свидетелей и очевидцев происшествия с целью получения полной информации, которая бы способствовала установлению преступника", - рассказал Шляховский.

Руководитель львовской полиции подтвердил ранее озвученную президентом информацию о том, что преступление было тщательно спланировано.

При этом Шляховский отказался предоставить журналистам информацию о приметах преступника (рост, цвет волос и т.д.), а также о том, действовал ли стрелок самостоятельно или в составе организованной группы. Он также отказался подтвердить, что стрелок был именно курьером известной службы доставки.

Убийство Андрея Парубия: последние новости

Как писал УНИАН, министр внутренних дел и генпрокурор регулярно докладывают президенту о ходе расследования по делу об убийстве нардепа Андрея Парубия. По словам Зеленского, в расследовании задействовано "много сил". Президент также подчеркнул, что преступление было "тщательно подготовлено".

Бывший депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, который дружил с погибшим, рассказал, что Андрей Парубий не имел личной охраны.

