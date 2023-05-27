У него отобрали биологические образцы для проверки, ведь после ДТП в его машине нашли бутылку с алкоголем.

По ходатайству прокуратуры у судьи Алексея Тандыра, который совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии, принудительно отобрали биологические образцы.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, напомнив, что этим преступлением судья забрал жизнь 22-летнего Вадима Бондаренко.

"Второй день лента новостей в фотографиях 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, погибшего в ужасном ДТП с участием судьи. Горькая боль за оборванную молодую жизнь. Вчера по ходатайству прокуратуры у судьи принудительно отобрали биологические образцы", - заявила она.

Максимец проинформировала, что сейчас они направлены экспертам для исследования, а результаты должны поступить в ближайшее время.

Кроме этого, по ее словам, уже сегодня Высший совет правосудия будет рассматривать представление прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание судьи под стражей.

"В случае, если этот орган признает доводы прокуроров обоснованными, сторона обвинения будет иметь право обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Правоохранительные органы делают все, чтобы виновник этой трагедии не избежал справедливого наказания", - заявила спикер прокуратуры.

В Киеве судья Тандыр сбил военного - главное

Как сообщал УНИАН, ночью, 26 мая, в Киеве нетрезвый судья в комендантский час на большой скорости на блокпосте сбил 23-летнего нацгвардейца. От травм мужчина погиб на месте.

За рулем был глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр. Ему было объявлено о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

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