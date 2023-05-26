Судья Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца.

Журналисты опубликовали видео с первыми минутами после смертельного ДТП в Киеве с участием пьяного судьи Алексея Тандыра.

На обнародованном ТСН видео председатель Макаровского райсуда Киевской области Тандыр сидит на земле, натужно кашляет и заявляет тому, кто ведет съемку, что его якобы ударили и хотели надеть наручники.

Автор видео, предположительно свидетель, отвечает, что судью никто не трогал, поскольку "такое чмо" никому не нужно.

Рядом с судьей на видео засняли его знакомого, который принес ему воду.

В Киеве пьяный судья насмерть сбил нацгвардейца - все подробности

Как писал УНИАН, в Киеве в ночь на 26 мая пьяный председатель Макаровского райсуда Киевской области Тандыр на Lexus сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм военнослужащий погиб на месте ДТП.

Сообщалось, что в момент аварии судья был сильно пьян, и сразу после ДТП попытался скрыть этот факт, переложив вину на какого-то водителя, который якобы сбежал. В салоне авто были бутылки из-под спиртного. От прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение Тандыр отказался. В ГБР заявили, что заставят судью сдать биологические материалы.

В погибшего Вадима Бондаренко осталось трое детей, отец его сейчас в Бахмуте, брат тоже на фронте. Он был родом из Черкасской области и с начала войны проходил срочную службу.

О судье же известно то, что он раньше уже сам спасал судей, которые попадали в ДТП пьяными.