Председатель суда был задержан и доставлен на освидетельствование с целью выявления состояния опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства ночной дорожно-транспортного происшествия в столице с участием председателя районного суда Киевской области, в результате которой погиб нацгвардеец. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Она отметила, что следователи Бюро выясняют обстоятельства ДТП с участием председателя районного суда Киевской области, случившегося на одном из блокпостов в городе Киеве.

"По предварительной информации, 26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте", - сообщила пресс-секретарь.

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Так, проводится дальнейшая проверка. Глава райсуда Киевской области был задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины и доставлен на осмотр с целью выявления состояния опьянения.

"От прохождения осмотра водитель отказался", - отметили в Бюро.

Сейчас допрашиваются свидетели из числа лиц, которые несли службу на блокпосту, и принимаются меры по изъятию биологической среды.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 3 ст. 286-1 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до 10 лет.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о главе Макаровского райсуда Алексее Тандыре.

ДТП с депутатом под действием наркотиков - что известно

Ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. Дорожное происшествие произошло 27 ноября в Оболонском районе Киева.

По выводам экспертиз, причиной ДТП стало грубое нарушение подозреваемой требований правил дорожного движения.

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