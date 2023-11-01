Псевдоорганизация продвигала кремлевские нарративы.

Сегодня работники Службы безопасности Украины и Национальной полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из "Аллатры", которую подозревают в сотрудничестве с государством-агрессором. Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, эта псевдорелигиозная организация работала в интересах России и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.

След Путина в секте "Аллатра" - что известно

Как сообщал УНИАН, "русский мир" Аллатрой активно пропагандировался еще до 2013 года.

Видео дня

Сеть церквей "Аллатра" придумала нового бога в образе Путина и активно пропагандировала "русский мир" до начала войны на Донбассе.

Журналисты проекта деньги отметили, что эта секта зарегистрировалась в Киеве в 2014 году – во время активных боевых действий на востоке Украины. Именно тогда начала появляться активная пропаганда их деятельности – с яркой рекламой в городе. Они живут по книге так называемой Анастасии Новых (это псевдоним). Вероятно речь идет о Галинау Яблочкине, которая является основательницей нескольких издательств – Аллатра и Сенсей . Яблочкина, как и лидер секты, родом из Макеевки.

Члены секты верят, что непременно произойдет объединение славян, а после него – объединение мира и выдающуюся роль в этом будет играть Россия и "Номо" - Владимир Путин.

Многие из руководителей региональных ячеек церкви являются бывшими активистами Антимайдана и других пророссийских структур.

Тогда как в России утверждают, мол, за сектой стоит Украина, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ, хоть руководители местных отделений церкви в России болеют за действующую политику Кремля. Например, руководитель церкви Аллатра в Санкт-Петербурге является одновременно администратором общественной страницы Путина в социальных сетях.

Вас также могут заинтересовать новости: