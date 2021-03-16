"Русский мир" Аллатрою активно пропагандировался до 2013 года. После говорить об этом стали осторожнее.

Популярная сеть церквей "Аллатра" придумала нового бога в образе Путина и активно пропагандировала "русский мир" до начала войны на Донбассе.

Об этом сообщают журналисты проекта деньги.

Аллатра работала и раньше, но зарегистрировалась в Киеве в 2014 году во время активных боевых действий на востоке Украины. Именно тогда начала появляться пропаганда их деятельности - с яркой рекламой в городе.

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Прихожане живут по книге так называемой Анастасии Новых (на самом деле псевдоним). Журналисты предполагают, что настоящим автором "библии" может быть Галина Яблочкина. Она является основательницей нескольких издательств – Аллатра и Сенсей.

Яблочкина, как и лидер секты, родом из Макеевки. Последний называет себя профессором и академиком. В то же время в Украинском центре аналитики и безопасности эту информацию не подтверждают.

В книгах мужчина рассказывает, что миром правят "архонты", которые навязывают человечеству жизнь животным началом, а средоточием этих архонтов являются США, но члены "Аллатры" верят, что непременно произойдет объединение славян, а после него – объединение мира. Выдающуюся роль в этом будет играть Россия и "Номо" - Владимир Путин.

"Геополитические интересы и задачи РФ, конкретные действия, которые Россия предпринимает в как она считает "священной войне" против коллективного Запада, и идеология Российской Федерации – все это абсолютно соответствует тезисам, проповедям и антиукраинской пропаганде, которой занимается Аллатра", – пояснила эксперт Татьяна Заровная.

Более того, многие из руководителей региональных ячеек церкви являются бывшими активистами Антимайдана и других пророссийских структур.

Тогда как в России утверждают, мол, за сектой стоит Украина, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ, хотя руководители местных отделений церкви в России болеют за действующую политику Кремля. Например, руководитель церкви "Аллатра" в Санкт-Петербурге является одновременно администратором общественной страницы Путина в социальных сетях.

"Русский мир" "Аллатрой" активно пропагандировался до 2013 года. После говорить об этом стали осторожнее.

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Автор: УНИАН