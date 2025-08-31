В море до сих пор находят и обезвреживают десятки различных взрывных устройств, в том числе времен Второй мировой войны.

В акватории Черного моря, недалеко от побережья Одесской области гражданское судно наткнулось на взрывное устройство. О происшествии сообщили местные паблики и обнародовали видео, на котором якобы судно, потерпевшее крушение. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил в комментарии УНИАН, что в море произошел взрыв, люди, к счастью, не пострадали.

"Мы со своей стороны подтверждаем, что произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Без жертв, без существенных последствий. Судно получило незначительные повреждения", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, сейчас после соответствующего осмотра судна представителями ВМС ВСУ, оно продолжило движение собственным ходом. Спикер подчеркнул, что военные моряки круглосуточно ведут работу по выявлению и обезвреживанию взрывных устройств и эта работа продолжается.

"В прошлом году мы обнаружили десятки таких устройств, различных мин, в том числе времен Второй мировой войны. Если бы ее не проводили, таких инцидентов было бы значительно больше. Сейчас ситуация остается контролируемой", - подчеркнул Плетенчук в разговоре с нашим журналистом.

Местные Telegram-каналы пишут, что после ночной атаки на город Черноморск в акватории очень много обломков "шахедов", которые сбивали украинские защитники. И повреждения из-за взрыва якобы получило иностранное судно под флагом Белиза.

Как писал УНИАН, 23 июля в Одесской области во время плановых работ взорвалось гражданское судно-земснаряд, который, вероятно, столкнулся с миной. В предприятии "Администрация морских портов Украины" сообщили, что произошло чрезвычайное происшествие с судном-земснарядом, принадлежащим филиалу "Дельта-лоцман".

Судно с 11 членами экипажа находилось на устье "Быстрое", в результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Другие члены экипажа были госпитализированы. Морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрывали для движения судов.

Напомним, в ночь на 31 августа россияне нанесли массированный удар по Черноморску и его окрестностям. Из-за атаки десятков "шахедов" более половины города осталась без света.

