Морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт.

В Одесской области во время плановых работ взорвалось гражданское судно-земснаряд, три человека погибло, есть много раненых.

Об этом заявили в госпредприятии "Администрация морских портов Украины". "Вчера, 23 июля, поздно вечером произошло чрезвычайное происшествие с судном-земснарядом, принадлежащим филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Судно с 11 членами экипажа находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ", - говорится в официальном заявлении предприятия.

Отмечается, что другие члены экипажа находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, детали уточняются. В АМПУ обещают о результатах расследования сообщить дополнительно.

Сейчас морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход в морские порты Дунайского региона сейчас осуществляется Сулинским каналом.

"Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и тем, кто пострадал в результате чрезвычайного происшествия", - уверяют в АМПУ.

Местные Telegram-каналы сообщают, что погибли двое мужчин и женщина. Также говорится, что причиной взрыва стала якобы мина.

Мины в Черном море на побережье Одессы

В Черном море из-за войны, которую развязала против Украины РФ, есть много взрывных устройств. В начале июня в Одесской области на побережье два человека подорвались на мине - трагедия произошла на пляже, в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района. По словам очевидцев, люди погибли во время купания в море.

В 2023 году в Одесской области взорвалась морская мина, которую вынесло на побережье - к одному из пляжей. Тогда соблюдение местными жителями ограничений по посещению побережья и отсутствие зданий в непосредственной близости к воде спасли от пострадавших и разрушений.

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