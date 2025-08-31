По словам эксперта, оккупанты запустили по Черноморску более полусотни "Шахедов".

В ночь на 31 августа российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Они запустили рекордное количество "Шахедов" по городу Черноморск, где расположен одноименный морской порт.

Как передает корреспондент УНИАН, о том, что над морем начали собираться "Шахеды", мониторинговые каналы начали сообщать 30 августа около 22:00. Впоследствии стало известно, что дронов очень много, они "крутятся" над акваторией и приближаются к побережью Одесской области.

Воздушную тревогу объявили примерно в 23:27. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал население Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

"Угроза применения ударных беспилотников!", - подчеркнул чиновник.

Десятки "Шахедов" заходили в Одесскую область, в частности на город Черноморск и окрестности несколькими волнами в течение нескольких часов. Местные жители сообщали, что в городе очень громко, из-за атаки врага вспыхнули пожары. Взрывы были слышны даже в Одессе. Мониторинговые каналы отметили, что это самая массированная атака на Черноморск с начала полномасштабного вторжения РФ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что в ночь на 31 августа оккупанты запустили по Черноморску рекордное количество ударных дронов - более полусотни, из которых большая часть была сбита.

Впоследствии Кипер сообщил, что в результате массированной атаки больше всего пострадал именно Черноморск и его окрестности. В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Работы по восстановлению уже начались. Критическая инфраструктура работает от генераторов. Также повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели", - рассказал чиновник.

По предварительным данным, пострадал один человек. Как отметил Кипер, над ликвидацией последствий атаки работают все уполномоченные службы.

В региональном главке ГСЧС уточнили, что в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Кроме жилых домов повреждения получили складские помещения. Пожары ликвидировали почти 90 пожарных и 27 единиц техники.

По словам местных жителей, без света из-за атаки России осталась большая часть города. В то же время люди обращают внимание, что некоторые жители в реальном времени "сливали" отчеты об ударах.

"Света нет в большинстве города... Последствия уточняются. Спасибо силам ПВО. Вашу работу слышал и видел весь город. Интересные создания эти сепары, их, дом, семью уничтожить Шахедами, а они им дальше помогают. Не обучаемые", - написал в Facebook житель Черноморска Валентин Ткачук.

Черноморск - справка УНИАН

Черноморск (бывший Ильичевск) - это город в Одесском районе Одесской области, примерно в 20 км от Одессы. Согласно открытым источникам, по состоянию на начало 2022 года в Черноморске проживало около 60 тысяч человек.

Главным предприятием города является морской торговый порт "Черноморск" - один из трех портов Большой Одессы, участвующих в "зерновом коридоре".

Массированная дроновая атака по Измаильскому району Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 20 августа армия РФ нанесла массированный дроновой удар по Измаильскому району Одесской области. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура.

Также повреждены производственные помещения, пострадал человек. В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, в ликвидации последствий атаки участвовали более 50 спасателей и 16 единиц техники.

Также привлекался пожарный поезд "Укрзализныци" и местная пожарная команда.

