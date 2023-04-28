Сейчас злоумышленник и раненая женщина находятся в больнице.

В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату. В результате инцидента ранен он и проходившая рядом женщина. Об этом сообщил начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет.

"Николаев, тихий вечер пятницы после двухдневного террора рашистов. Внезапный взрыв возле одного из домов на пр. Центральном заставил жителей многоэтажек выходить с документами и с вещами в безопасное место, подумали, что "прилеты". Оказалось, что это нетрезвый мужчина набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, которые просто ремонтировали свою машину, отказались дать ему две гривни", - рассказал он.

По словам Шайхета, в результате злоумышленник и женщина, которая проходила рядом, получили телесные повреждения, сейчас им обоим врачи оказывают медицинскую помощь.

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"Злоумышленником непременно будут заниматься полицейские, как только к нему допустят врачи. Сейчас следователи решают вопрос об окончательной квалификации происшествия. Преступник непременно будет нести наказание в соответствии с законом", - подчеркнул глава полиции области.

Взрыв гранаты - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области мужчина бросил гранату под автомобиль, в результате взрыва ранены три человека. Еще одну гранату РГД злоумышленник бросил в домовладение других жителей громады, но боеприпас не разорвался.

А в Киеве в результате взрыва гранаты на улице ранения получили два человека, они госпитализированы в больницу. Впоследствии правоохранители задержали виновника инцидента. Им оказался 34-летний житель Киева, который из-за ревности бросил гранату посреди улицы в знакомую с мужем.

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