На месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению.

В Ривне неизвестный бросил боеприпас на детской площадке, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе малолетний ребенок.

Как информирует полиция Ривненской области в Telegram, сообщение о взрыве на улице Романа Шухевича поступило в полицию сегодня около 21 часа.

"Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек", - говорится в сообщении.

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При этом, по предварительной информации, пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок.

В этой связи, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

"Предварительно, на месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними сейчас общаются правоохранители", - отмечается в сообщении.

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