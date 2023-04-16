С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого.

Задержан 34-летний житель Киева, который из-за ревности бросил гранату в знакомую с мужчиной. В результате инцидента пострадали два человека.

По инфомации отдела коммуникации полиции Киева, инцидент произошел вечером 15 апреля на улице Милославской. Отмечается, что для розыска и задержания злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция.

"Установили, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса", - рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Николай Мазуров.

Видео дня

В полиции отмечают, что оперативные сотрудники при помощи аналитиков столичного главка установили личность злоумышленника и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали его по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

"Им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по статье 115 "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. На данный момент правоохранители готовят задержанному сообщение о подозрении.

Взрыв в Киеве - первые подробности

Вечером в субботу, 15 апреля, в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. На улице Милославской взорвалась граната, в результате чего травмировались два человека.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в больницу. На месте взрыва гранаты работают профильные службы.

Вас также могут заинтересовать новости: