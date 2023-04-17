Еще одну гранату РГД злоумышленник бросил во двор других жителей громады.

В Харьковской области мужчина бросил гранату под автомобиль, в результате взрыва ранены три человека.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, инцидент произошел около 18:30 16 апреля в поселке Приколотное Купянского района.

Отмечается, что 45-летний мужчина бросил гранату типа РГН под колеса автомобиля, припаркованного возле одного из домовладений, в результате чего произошел взрыв.

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"В машине в это время находились 39-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 63 и 30 лет. Все они получили осколочные ранения нижних конечностей", - добавили в прокуратуре.

Как отметили в полиции Харьковской области, еще одну гранату РГД злоумышленник бросил в домовладение других жителей громады. "Боеприпас не разорвался. Никто из хозяев дома не пострадал", - говорится в сообщении.

Мужчине, бросившему гранату, сообщено о подозрении по фактам оконченного покушения на убийство двух или более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц, приобретение и ношение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Взрыв гранаты в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 15 апреля в Киеве на Троещине взорвалась граната. Ранения получили два человека, они госпитализированы в больницу.

Вскоре правоохранители задержали виновника инцидента. Им оказался 34-летний житель Киева, который из-за ревности бросил гранату посреди улицы в знакомую с мужчиной.

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