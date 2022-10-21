Мужчина также показывал агрессорам дома местных фермеров, которые выехали, такие домовладения захватчики грабили, а потом расселяли в них личный состав и маскировали во дворах военную технику.

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который помогал оккупантам бежать лесами от контрнаступления Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Как сообщает СБУ, мужчина "сдавал" врагу места нахождения участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины.

Кроме того, он показывал агрессорам дома местных фермеров, выехавших из области. Отмечается, что такие домовладения захватчики сначала грабили, а потом расселяли в них личный состав и маскировали во дворах военную технику.

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"Во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области злоумышленник помогал оккупантам бежать от украинских войск лесными тропами. Потом он пытался скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ сразу разоблачили его после деоккупации района", - говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанным является житель поселка Старый Караван. В СБУ уточнили, что полученную от него информацию агрессоры использовали для массовых репрессий против местных жителей.

"Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении", - добавили в ведомстве.

Предатели и коллаборанты: что известно о наказании для преступников

Правоохранители устанавливают информацию обо всех коллаборантах и предателях, которые помогают рашистам. Так, на Харьковщине фермерша-депутат "ОПЗЖ" отдавала оккупантам собранный урожай. Женщине уже сообщено о подозрении, решается вопрос о ее аресте.

А на Киевщине полиция задержала жителя Бучи, который помогал оккупантам искать и убивать участников движения сопротивления. После отступления врага коллаборант вступил в украинский добробат, чтобы скрыть свои преступления.

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