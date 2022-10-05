В августе она передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из прошлогоднего урожая, которые сразу вывезли в РФ.

На Харьковщине задержали фермершу-коллаборантку, которая передавала оккупантам собранный урожай.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook.

"На деоккупированной части Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили в сотрудничестве с рашистами депутатку от запрещенной ныне политической партии "ОПЗЖ". Она добровольно передавала захватчикам сельскохозяйственную продукцию и топливо, а также предоставляла свои помещения для размещения военных формирований и техники государства-агрессора", - говорится в сообщении.

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В частности, женщина является владелицей нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской громады.

Так, по данным следствия, фермер договорилась с оккупантами об условиях ведения ею сельскохозяйственной деятельности: 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационной власти.

"Зато оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом. Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемой "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств", - отмечается в сообщении.

СБУ установила, что в августе фермер передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из прошлогоднего урожая, которые сразу вывезли в РФ. В то же время сотрудники СБУ задержали вражескую соратницу после деоккупации территории Шевченковской громады.

В рамках уголовного производства, которое расследуется следователями СБУ, депутату-фермерше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения содержание под стражей.

Коллаборанты на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Государственном бюро расследований сообщили, что на деоккупированной территории Харьковской области открыто 67 производств в отношении предателей и коллаборантов, 33 сообщено о подозрении и 9 человек уже задержаны. В целом в Украине полицейские открыли 1 тыс. 358 уголовных производств по фактам сотрудничества с российскими оккупантами.

Недавно стало известно, что на Харьковщине поймали боевика "ЛНР", которого скрывал местный житель.

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