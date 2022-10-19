Служба безопасности Украины задержала жителя Бучи Киевской области, который помогал россиянам во время оккупации выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Этот предатель участвовал в карательных рейдах рашистов в Буче и помогал врагу выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления. Он по собственной инициативе предложил свою помощь РФ, после чего захватчики выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и "инструкции" относительно дальнейших действий против украинских защитников", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, находясь на враждебной БТРе совместно с рашистами, он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов терробороны.
В случае захвата Киевской области он планировал войти в состав оккупационной администрации и продолжить репрессии против украинцев.
В СБУ отмечают, что после освобождения города коллаборант остался в регионе и пытался скрыть свои преступления, вступив в ряды добровольческого формирования местной территориальной громады.
"Там он под видом защитника надеялся избежать правосудия", - отметили в спецслужбе.
Установлено, что в дальнейшем коллаборант планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("коллаборационная деятельность"). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения.
Освобождение Киевской области от оккупантов
2 апреля Генштабом ВСУ было объявлено об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.
После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов.
Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно было увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Во время зачистки от ДРГ и неразорвавшихся боеприпасов в Бучи украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных людей, которые оккупанты не успели сжечь.
Кроме того, российские фашисты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.