Несмотря на наличие ордера мэр пытался помешать правоохранителям и чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий сотрудники СБУ надели на него наручники.

Мэр Белгород-Днестровского, что на Одесщине, Виталий Граждан провоцировал драку с правоохранителями во время обыска в своем кабинете по делу о махинациях с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетного обстрела.

Как сообщает Белгород-Днестровский горсовет, 18 октября Граждана в его служебном кабинете якобы избили сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа".

Впоследствии Граждан во время прямого включения уже из больницы рассказал, что после проведения обыска в его кабинете и подписания соответствующего протокола, когда он хотел выйти из кабинета, то его якобы начали бить трое сотрудников СБУ.

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"Скрутили, положили на пол, во время этого били меня по лицу", - рассказал он.

По словам городского головы, сотрудники СБУ якобы не допускали к нему медиков "скорой" и говорили, что оправдывать свои действия тем, что он сам напал на них.

"Я лежал в наручниках, избитый. И в это время зашел работник прокуратуры и начал вручение мне подозрения в совершении уголовного преступления по делу, которое состоялось в райсовете..., что я нанес Григорию Мельниченко легкие телесные повреждения", - сказал Граждан.

На видео у мэра на лице были видны небольшие ссадины.

Он рассказал, что остается в стационаре больницы, ведь медики якобы диагностировали у него сотрясение мозга и растяжение связок на руке.

В то же время, в пресс-службе СБУ корреспонденту УНИАН сообщили, что 18 октября сотрудники СБУ и Нацполиции проводили следственно-оперативные действия в кабинете гражданина.

Обыск проходил в рамках сразу двух уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев ведения войны) Уголовного кодекса Украины.

"Среди прочего мэр, баллотировавшийся на выборах от пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетного обстрела. Поэтому правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия", - рассказали в СБУ.

В ведомстве отметили, что несмотря на наличие ордера мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку.

Следовательно, чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренную законом меру - надели на него наручники.

В СБУ подчеркнули, что никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было.

Напротив, именно по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей Нацполом открыто производство в отношении самого городского головы.

"Отдельно подчеркнем - в условиях, когда настоящие герои Украины гибнут на фронте, защищая Родину, любые попытки местных "князьков" наживаться на войне и человеческом горе получат быструю оценку правоохранительных органов", - добавили в СБУ.

Драка в городском совете в Одесской области: что известно

Как сообщал УНИАН, 7 июля во время внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета Одесской области подрались мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан и председатель Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко, который является зятем бывшего главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого.

Полиция начала расследование по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.