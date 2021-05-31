По предварительной информации, мужчина убил себя из автомата в оружейной комнате воинской части.

В Одесской области нашли застреленным военнослужащего. По предварительной информации, он покончил с собой.

Как сообщили 31 мая в службе связей с общественностью командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, 30 мая в одной из воинских частей произошел "трагический случай гибели военнослужащего".

"Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью оказания правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего ВМС ВСУ в воинской части проводится служебная проверка", - сообщили в ведомстве.

Издание 04868.com.ua и местные Telegram-каналы пишут, что все произошло в поселке Радостное на территории воинской части А1942. Погибший - матрос срочной службы Ярослав Ганюченко, которого в 2020 году призвал Уманский районный военный комиссариат.

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Самоубийства военных в Одесской области

24 мая в Одессе нашли застреленным офицера-пограничника в его служебном кабинете. Трагедия произошла на территории воинской части №9997, расположенной на улице Инглези. По предварительной информации, мужчина застрелился сам.

28 мая в пгт Тарутино Одесской области на рабочем месте нашли застреленным другого пограничника, по предварительным данным, это самоубийство.

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Автор: Лариса Козовая