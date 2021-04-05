В Ковельском районе Волынской области застрелился 20-летний солдат срочной службы из Николаева.
Читайте такжеНа Хмельнитчине во время задержания полицией умер 25-летний ветеран АТООб этом 5 апреля сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.
Трагедия случилась вечером в пятницу, 2 апреля. Военный был в пограничном патруле, охранял государственную границу с Республикой Беларусь.
"Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
Самоубийства военных в Украине
- Ранее сообщалось, что в тот же день, 2 апреля, из автомата в голову застрелился 25-летний контрактник военной службы в учебном центре "Десна" на Черниговщине.
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