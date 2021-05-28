В пгт Тарутино Одесской области сегодня утром найден застреленным пограничник.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что погибший найден застреленным на своем рабочем месте.
«Сейчас пока невозможно точно назвать причину случившегося. По предварительным данным, это – суицид», - сказали в управлении.
В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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Напомним, 24 мая в Одессе застрелился офицер-пограничник. Трагедия произошла на территории воинской части №9997, расположенной на ул. Инглези.
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