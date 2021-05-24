В Одессе в служебном кабинете обнаружили застреленным офицера-пограничника.
Как подтвердили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, ЧП произошло сегодня на территории воинской части №9997, расположенной на ул. Инглези.
"Трагедия произошла в служебном кабинете. Погибшему – более 40 лет, есть семья...", - сказал представитель управления.
По предварительным данным, выстрел произведен из табельного оружия офицера. Предполагается, что пограничник застрелился.
Читайте такжеПод Одессой на железнодорожном вокзале застрелился мужчина
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Вас также могут заинтересовать новости
- Муж спикера Нацполиции Волыни, устроивший смертельное ДТП, застрелился - СМИ
- На Черниговщине 25-летний военный застрелился из автомата
- На Волыни 20-летний военный выстрелил себе в голову из автомата
- Приставил пистолет к виску: одессит грозился убить стоматолога из-за плача дочки (фото)
- В Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram