Комиссию по установлению фактов теракта в Еленовке распустили. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это является очередной демонстрацией посреднически-нейтральной позиции ООН.
"Еще раз, на мой взгляд, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая и сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию. Поэтому, на мой взгляд, если принято такое решение, то какую работу сделайте", - подчеркнул Лубинец в эфире телемарафона.
По его словам, если ООН не получила гарантий безопасности для допуска международных экспертов в Еленовку, то организации необходимо "прямо сказать: Россия нас не допустила, мы ее осуждаем".
Теракт в Еленовке - что известно
В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва разрушено здание, где содержались украинские военнопленные с завода "Азовсталь".
Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников.
Украинские силовики назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.
Украина до сих не получила официальных ответов от Москвы относительно списков погибших и раненых в результате теракта.