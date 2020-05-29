Заместитель Авакова о стрельбе в Броварах: "титушкам" пообещали несколько сотен гривень и оплатить бензин

Правоохранители уже задержали 16 человек, которые приехали из Винницкой области.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко не исключает, что квалификация конфликта в Броварах Киевской области может быть изменена, если пострадавшие напишут заявления о давлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Читайте также"Это напоминало 90-е": Зеленский вызвал Авакова из-за стрельбы в Броварах

«Мы ждем от потерпевших заявлений о давлении на них. Если мы получим такие заявления, мы будем останавливать преступников», - отметил Геращенко.

Он напомнил, что правоохранители уже задержали 16 человек, которые приехали из Винницкой области. «Они занимаются «крышеванием» и криминальными разборками в сфере транспортных маршрутов Киевской области. Задача полиции - установить всех причастных к этому преступлению, установить заказчиков. Эти «титушки» - это молодчики спортивного телосложения, которым пообещали заплатить несколько сотен гривен и оплатить бензин, чтобы они могли принять участие в этом противостоянии», - отметил Геращенко.

Также он добавил, что МВД обращается к Киевской облгосадминистрации и Киевскому областному совету, чтобы они навели порядок с выдачей разрешений на маршрутные перевозки на Киевщине. «Чтобы работали те, кто прозрачно получил лицензию, а не те, кто осуществляет перевозки за «черный нал», - добавил он.

В комментарии УНИАН Геращенко отметил, что участники конфликта, по предварительным данным, использовали охотничье оружие, которое будет конфисковано, а лицензии его владельцев аннулированы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram