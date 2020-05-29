Стрельба в Броварах: три участника бандитских разборок получили ранения

В МВД считают, что криминальные разборки в городе стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников

В результате стрельбы в Броварах три человека получили ранения из травматического оружия.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси", - заявил он.

По словам Геращенко, криминальные разборки в городе стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области.

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Замминистра отметил, что в результате стрельбы три участника криминальной разборки получили ранения из травматического оружия.

Также Геращенко сообщил, что у задержанных участников конфликта изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

"Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений", - подчеркнул заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая в 7:15 в Броварах около сотни человек устроили разборки в стиле "90-х" со стрельбой посреди жилых домов. Отмечается, что конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 10 участников конфликта, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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