Среди пострадавших в аварии - 9 летний мальчик.

В Харькове, где водитель Volkswagen влетел в пешеходов на "островке безопасности" посреди трассы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии после операции.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что харьковские врачи уже прооперировали 50-летнюю пострадавшую женщину, она получила в результате ДТП травму головы.

Также в больнице находится и 9-летний мальчик, угрозы его жизни нет. Медики диагностировали у ребенка многочисленные переломы.

Известно, что сегодня суд будет избирать меру пресечения виновнику ДТП, иностранному молодому студенту. В прокуратуре говорят, что будут добиваться для водителя ареста без права на залог.

Юноша уже имел проблемы с законом. Ранее он избил девушку и был взят под стражу, но вышел из СИЗО под залог.

ДТП в Харькове

7 ноября сообщалось, что в центре Харькова автомобиль Volkswagen влетел в островок безопасности, на котором стояли четыре человека, в том числе 9-летний мальчик.

За рулем автомобиля находился иностранец, которого недавно выпустили из СИЗО под залог в 100 тыс. грн (обвиняется в хулиганстве). Его с места ДТП забрала скорая.

Известно, что среди четырех травмированных одной женщине помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Еще двоих взрослых и 9-летнего мальчика забрала скорая. Их доставили в больницу. У всех переломы и ушибы. 50-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, у нее тяжелая травма головы, за ее жизнь борются врачи.

Водителя задержали. Ему 22 года, он иностранец. По словам свидетелей, он вел себя неадекватно и находился под действием то ли наркотиков, то ли алкоголя. Но в полиции эту информацию пока не подтверждают. Говорят, что назначили ряд экспертиз.

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Автор: Дмитрий Захаров